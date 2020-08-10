الصليب الأحمر اللبناني: نقل 7 جرحى إلى المستشفيات وإسعاف 38 مصابا وسط بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل سبعة جرحى إلى مستشفيات وسط بيروت وإسعاف ٣٨ مصابًا في المكان، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الصليب الأحمر اللبناني» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

واندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.