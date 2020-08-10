 رئيس الحكومة التونسية المكلف يتبنى خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة التونسية المكلف يتبنى خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة

تونس - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 9:02 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 9:02 م

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الاثنين، خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب.

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