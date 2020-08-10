رئيس الحكومة التونسية المكلف يتبنى خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة

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أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، اليوم الاثنين، خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب.