وزير الثقافة تعلن المشاركة في بنك المعرفة بكنوز الإبداع المصري

أعلنت الدكتورة إيناس، وزير الثقافة، مشاركة وزارة الثقافة بما تملكه من محتوى إبداعي، في مشروع بنك المعرفة المصري، وذلك خلال ندوة مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقدتها لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "بنك المعرفة المصري بين الإنجازات والتطلعات".

ورحبت وزير الثقافة بالدكتور طارق شوقي وقدمت له الشكر على تلبية الدعوة، لعقد هذا اللقاء الهام، كما وجهت له التهنئة على نجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن موضوع اللقاء يبرز جهود الدولة في التحول الرقمي وإتاحة الخدمات المعرفية لكل المصريين، باعتبار أن بنك المعرفة مبادرة وطنية من المجلس الرئاسي المتخصص للتعليم والبحث العلمي، ويمنح جميع أبناء الشعب حق الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية مجانية في العالم.

وأشادت بالمجهود المبذول في مشروع بنك المعرفة الذي يهدف إلى تطوير الوعى المجتمعي، مؤكدة أن مشاركة الثقافة في المشروع خطوة لتنفيذ فكرة الاستثمار في المنتج الثقافي، وذلك من خلال إتاحته بالمجان للمصريين وبمقابل مادي للأجانب، مضيفة أن الحديث عن المعرفة يدفع الجميع إلى تناول فكرة التكامل بين العلم والثقافة باعتبار المعرفة هي الحصيلة الفكرية والثقافية للإنسان.

وفي كلمته، قال الدكتور طارق شوقي، إن مشروع بنك المعرفة يعد أحد أكبر المشروعات والأساس للعديد من التطلعات الأخرى، وبدأت فكرته عام ٢٠١٤، ولاقت استحسانًا ودعمًا من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه محاولة جادة لإعادة بناء إدراك المجتمع، حيث يضم الكثير من خدمات النشر والتعليم وغيرها.

وأوضح أنه يتيح للمصرين ثروات معرفية تضاهي أكبر المكتبات في العالم، واستعرض أهم المراحل التي مر بها المشروع والصعوبات التي واجهته، وكيفية التغلب عليها وكذلك أهم إنجازات المشروع.