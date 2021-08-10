الرئيس الجزائري يعزي عائلات ضحايا الحرائق في بلاده

أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لأسر ضحايا حرائق الغابات التي نشبت على مستوى عدة ولايات من الوطن، متسببة في وفاة 7 أشخاص، حسب آخر حصيلة رسمية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، مساء الثلاثاء، قال «تبون» في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «أعزي نفسي وأعزي عائلات ضحايا الحرائق التي التهبت في الجزائر، وأمام هذا المصاب الجلل، أدعو الله القدير أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».



وكانت مصالح الحماية المدنية بالجزائر قد أعلنت حتى صباح اليوم الثلاثاء، نشوب 36 حريقا بـ18 ولاية أودت بحياة ستة أشخاص بولاية تيزي وزو، وشخص واحد بولاية بسطيف.



وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



وتؤكد مصر وقوفها التام إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مُعربة عن صادق تمنياتها بأن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.‏