بحث الرئيس اللبناني ميشال عون الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عون، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من المسئولين لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية.

وقال حجار - في تصريحات من قصر بعبدا - إن لقاء اليوم هو استكمال للاجتماع الذي عقد أمس الأول الاثنين، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من اجتماعات متلاحقة للتركيز على موضوع النازحين السوريين في لبنان.

وأضاف أن اللقاء شهد طرح الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات التي سيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والإدارات، مؤكدا أنه سيكون هناك لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لابلاغها بعدة أمور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض.

وأوضح أن الدولة اللبنانية شعرت في المرحلة الأخيرة أن العمل مع اللاجئين يتم بصورة تبدو أنها من دون تنسيق مع لبنان باعتباره الدولة المعنية والمستضيفة، حيث كان يتم الاكتفاء بالتبليغ، مشددا على ضرورة تذكير الجهات المعنية بأصول التعامل مع الدولة اللبنانية في هذا المجال، وتحديداً بالملف الإنساني..

وأكد أن المعنيين سيواصلون البحث في كل هذه القضايا لتعميق الموضوع والذهاب الى خطوات تنفيذية.