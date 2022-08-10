بيانات نهائية: التضخم في ألمانيا تباطأ خلال يوليو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد تباطأ في شهر يوليو، وهو ما كانت التقديرات الأولية أظهرته، إلا أنه لا يزال عند مستوى مرتفع.

وتباطأ التضخم في أسعار المستهلكين إلى 7.5%، مقابل 7.6% في يونيو. وكان التضخم الأساسي سجل مستوى قياسيا في مايو، عند 7.9%.

ورغم تباطؤ التضخم، فإنه لا يزال عند مستوى مرتفع بشكل كبير.

وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 35.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 38.0% في يونيو. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.8%، مسجلة خامس ارتفاع على التوالي.

وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، جاء معدل التضخم الأساسي عند 3.2%، أي أنه أقل حتى من نصف معدل التضخم الإجمالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا بنسبة 0.9% في يوليو، ما يتوافق مع التقديرات، بعد ارتفاع بـ0.1% في يونيو.