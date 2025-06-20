وزير الخارجية الإيراني يصل إلى جنيف لإجراء محادثات مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين بشأن برنامجها النووي

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محادثات مع وزراء خارجية أوروبيين في جنيف، اليوم الجمعة، بشأن الأزمة التي تنصب على المخاوف المتعلقة ببرنامج بلاده النووي، وذلك بعد أسبوع من تحول النزاع المتصاعد منذ فترة طويلة إلى حرب بين إسرائيل وإيران.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أحد الفنادق في جنيف للمشاركة في اجتماع مع نظرائه من كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بين مسئولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع النزاع.

وقبيل الاجتماع، صرح عراقجي بأن بلاده "ليس لديها ما تناقشه" مع الولايات المتحدة ما دامت إسرائيل تواصل ضرباتها على إيران، لكنها منفتحة على "الحوار" مع أطراف أخرى، وإن لم يكن في إطار مفاوضات.