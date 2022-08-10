استعادة الموقع الإلكتروني للبرلمان الفنلندي بعد تعرضه لهجوم

أصبح الموقع الإلكتروني للبرلمان الفنلندي متاحا مرة أخرى، بعد تعرضه لهجوم إلكتروني يشتبه في أن قراصنة من روسيا نفذوه.

وكتبت سلطات البرلمان على موقع تويتر اليوم الأربعاء أن الوضع عاد إلى طبيعته في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعدما تسبب الهجوم في تعطيل خدمة الموقع لعدة ساعات.

وحتى صباح اليوم، كان فتح الموقع يتطلب وقتا طويلا للتحميل.

ويتردد أن قراصنة من روسيا يقفون وراء الهجوم. وذكرت شبكة "واي ال إي" الفنلندية أن قراصنة روس هم الذين نفذوا الهجوم، مشيرة إلى منشور على تطبيق تليجرام، كتبت فيه مجموعة القرصنة الروسية "نو نيم 057 (16)" إنها قررت القيام بـ"زيارة ودية" للجارة فنلندا "التي ترغب بشدة في الانضمام للناتو".

وتقدمت فنلندا، والجارة السويد، بطلبين للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في منتصف مايو، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. ولا يزال الطلبان قيد عملية التصديق من جانب الدول الأعضاء بالتحالف العسكري.