اليونان: إنقاذ 29 شخصا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة رودس

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 29 شخصا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة رودس في شرق بحر إيجه، ويُعتقد أن معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان.

وذكرت قوات خفر السواحل، وفقا لصحيفة "كاثميريني" اليونانية، أن زورقين لخفر السواحل وسفينة تابعة للبحرية وطائرة هليكوبتر تشارك في عملية البحث والإنقاذ، مشيرة إلى وجود نحو 80 شخصا على متن القارب المتجه إلى إيطاليا، ولم يكن معظمهم يرتدون سترات نجاة.

يذكر أن اليونان هي نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الذين يسعون إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.