إشادة بعمل أجهزة الأمن الألمانية بعد القبض على موظف عام للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا

أشادت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بعمل الأجهزة الأمنية بعد القبض على موظف عام ألماني في مدينة كوبلنتس للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.

وقالت الوزيرة الألمانية لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "وهذه الحالة تُظهر أيضا أن أجهزتنا الأمنية ترصد التجسس الروسي في ألمانيا وتتخذ إجراءات متسقة ضده".

وتابعت فيزر: "أجهزتنا الأمنية يقظة للغاية. لقد شحذنا قوانا وعززنا إجراءات الحماية الخاصة بنا من أجل تسليح أنفسنا في مواجهة التهديدات الراهنة"، لافتة إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا غيرت الوضع الأمني في ألمانيا أيضا.

وأضافت وزيرة الداخلية الألمانية: "التهديد من خلال التجسس وحملات التضليل الإعلامي والهجمات السيبرانية اتخذ بعدا آخرا".

وكان الادعاء العام في مدينة كارلسروه أعلن أمس الأربعاء أن موظفين من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على الموظف الذي يعمل لدى المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات التابع للجيش الألماني. كما تم أيضا تفتيش مسكن الرجل ومقر عمله. وأوضح الادعاء أن هناك اشتباها قويا في أن الموظف كان يعمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي.

ويشتبه أن الرجل تردد عدة مرات "بمحض إرادته" على القنصلية العامة الروسية في مدينة بون بغرب ألمانيا، والسفارة الروسية في برلين بدءا من مايو الماضي وعرض تعاونه، ونقل خلال ذلك معلومات عن نشاطه المهني "بغرض نقلها إلى جهاز استخبارات روسي".

وأصدر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية أمر اعتقال بحق الموظف، وجرت التحقيقات بتعاون وثيق مع المكتب الاتحادي لجهاز الاستخبارات العسكري (إم ايه دي) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). وتم إيداع المشتبه فيه الحبس الاحتياطي.