حبس 6 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص في كرداسة بسبب خلافات مالية 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شخص والتخلص من جثته في كرداسة.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف بكرداسة، نتيجة خلافات مالية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمصرف في كرداسة.



وبإجراء التحريات، تبين أن 6 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.



وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.