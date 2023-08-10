وفاة شاب متأثرا بطلق ناري في حفل زفاف بالشرقية

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، مساء الأربعاء؛ متأثرا بإصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول الشاب إسلام، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ في حفل زفاف في قرية سنهوت بمركز منيا القمح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلق العيار الناري الذي تسبب في وفاة الشاب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.