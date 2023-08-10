حسن الشافعي يروج لأغنيته الجديدة «قلبي العيل»

روج الملحن والموزع حسن الشافعي، لأغنيته الجديدة "قلبي العيل"، عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، حيث شارك بفيديو كليب الأغنية يجمع بين أحمد سعد وعبد الباسط حمودة، وطرحت منذ قليل عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي، وتسجيل كورال خالد سند.

تقول كلمات الأغنية: قلبي العيل يضعف لما يليل، لوجينا نتكلم بالعقل أنا بطل العالم في التقل، ولو جينا نتكلم في الجد أنا جامد أبا عن جد، مشكلتي ومأساة القلب، قلبي العيل يضعف لما الليل يليل، يرجع يسأل عن ناس مبتسألش، بتروح مبترجعش.