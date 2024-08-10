«بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية

حصلت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة بالكامل لشركة بلتون القابضة إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

يُمثل هذا الترخيص التزامًا من بلتون بخدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمنطقة، حيث يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون، كما يُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية.

وقال أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، «إن شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح فى ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسى هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية».

وبلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف الصناعات وتكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية لتحقيق أهدافها التجارية.