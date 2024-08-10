أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، ظهور بعض النتائج الإيجابية في حل أزمة نقص الأدوية، مشيرًا إلى بدء طرح إحدى الشركات الشهيرة بإنتاج 7 تركيزات من دواء لعلاج ضغط في الأسواق، وإن بدت الكميات لا تغطي جميع المناطق بعد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إن أزمة نقص الأدوية ترجع إلى أزمات مادية مع المصانع، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الفنية التي تفرضها هيئة الدواء المصرية لمواكبة المعايير العالمية في صناعة الأدوية.

وأضاف أن زيادة عدد السكان بنسبة 20% منذ العام الماضي ساهم في زيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى تعويم الجنيه من 30 إلى 50 جنيهًا.

وأوضح أن الأنسولين المصنع في مصر يعتمد على مواد خام مستوردة من الخارج، ولا يوجد فرق بينه وبين الأنسولين المستورد.

وأشار إلى أن بعض أنواع الأنسولين المستورد تواجه مشكلة في السعر، بعد ارتفاع سعر قلم الأنسولين من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه حاليا مع تحرير سعر الصرف.