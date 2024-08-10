سفير أمريكا بإسرائيل: واشنطن بعثت رسائل لجميع الأطراف بضرورة منع التصعيد

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي في إسرائيل، جاكوب لو، إن واشنطن بعثت رسائل إلى جميع الأطراف بشأن ضرورة منع التصعيد بالمنطقة.

وأضاف السفير الأمريكي في إسرائيل: "الأيام المقبلة حاسمة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراع لا مصلحة لأحد فيه. ملتزمون بحماية إسرائيل ونقلنا إليها العديد من الوسائل، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة، بأن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف" وشدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت الوزارة، في بيان: "أكد الوزير التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وقال إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف".

وذكر بيان الوزارة أن بلينكن شدد على ضرروة أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى الإفراج عن "الرهائن" وزيادة المساعدات.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير بلينكن أكد أهمية التوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات في إسرائيل ولبنان بالعودة لمنازلها.