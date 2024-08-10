مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق مرسى علم

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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرين بينهم 3 سائحين، اليوم السبت، فى حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم، جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم "كوستر سياحى" مع سيارة ملاكى، بالكيلو 40 طريق القصير مرسى علم.

على الفور تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص مصرى وإصابة 8 آخرين، بينهم 3 سائحين ألمان وبولندية، بالإضافة إلى 4 أشخاص مصريين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى، لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.