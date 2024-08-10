أعربت والدة أحمد الجندي عن سعادتها بتتويج البطل المصري بذهبية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وأكدت والدة الجندي أن المهندس شريف العريان لم يبخل على الجندي بأي شيء وكان موفر له فريق طبي متكامل لمتابعته بعد الإصابة التي حدثت له في الكتف.

وواصلت قائلة :" فضل ربنا كبير أن الجندي يحقق هذا الانجاز رغم اصابته في الكتف والخوف من عدم مشاركته في باريس ولكن في النهاية استطاع تحقيق الذهب ."

وكشفت عن حديثها مع الجندي قبل السفر إلى باريس حيث أكدت له فخرها بكونها والدته وأنه مجتهد وبذل كل ما عليه ولا يتبقى سوف التوفيق لتحقيق الميدالية الأولمبية .

واستطاع البطل المصري أحمد الجندي التتويج بالذهب عن جدارة في الخماسي الحديث بعد تحقيقه 1555 نقطه ليحطم الرقم العالمي، وكان الجندي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره منافسات قبل النهائي وتحطيمه الرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.

وبهذه الميدالية يضيف أحمد الجندي الميدالية الأولمبية الثانية له بعد فضية أولمبياد طوكيو وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًاً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.