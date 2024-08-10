 إيران: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: الرد على اغتيال هنية سيكون مناسبا ولن يضر بوقف إطلاق النار بغزة

وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 2:51 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 2:51 ص

أكدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن إيران تأمل أن يكون الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، محددًا بإطار زمني وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

وقالت البعثة في بيان لها: «أولويتنا هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة؛ وأي اتفاق تقبله حماس سنعترف به. لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا بهجومه الإرهابي الأخير»، في إشارة إلى اغتيال هنية.

وأضافت: «لدينا حق مشروع في الدفاع عن النفس - وهو حق مشروع. هذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة، لكننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب ويتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

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