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قال مدير المستشفى المعمداني الدكتور فضل نعيم، اليوم السبت، إن 80 شهيدا وصلوا إلى المستشفى حتى الآن.

وأضاف نعيم، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن المستشفى - الأقرب لمدرسة التابعين التي تعرضت للقصف فجر اليوم السبت - يعاني نقصا كبيرا في الكوادر الطبية المتخصصة خاصة في مجال الحروق كما يعاني نقصا في المستلزمات الطبية.

وأفادت تقارير باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.

ودعت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العالم للتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك، إن الاحتلال ارتكب جريمة كبيرة وقاسية بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بغزة.

وأضاف أن "دماء الأطفال تستصرخ الضمير العالمي للتدخل لوقف المحرقة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".