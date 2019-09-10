نتنياهو يتعهد بضم وادي الأردن إذا ما تم انتخابه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن بالضفة الغربية، إذا ما فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.

وأضاف أن خطة السلام الأمريكية "تعتبر فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وقال نتنياهو إنه في الوقت الذي سينتظر فيه عرض الخطة قبل القيام بذلك، إلا أنه يمكنه بشكل فوري القيام بمثل هذا التحرك في وادي الأردن، والذي يأتي في أعقاب أشهر من المجهودات الدبلوماسية.

وشددت إسرائيل في الماضي على أهمية وادي الأردن، الواقع شرقي الضفة الغربية، لأمن إسرائيل.

وقبيل بيان نتنياهو، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من مثل تلك الخطوة، قائلًا: "إن الأراضي الفلسطينية ليست جزءا من حملة نتنياهو الانتخابية".

وفي حين أن نتنياهو كان يتحدث في الماضي بشأن العمل على حل الدولتين، إلا أنه أصبح يتطرق إليه بشكل أقل في الآونة الأخيرة، مع تحول البلاد نحو اليمين.

وفي إطار حملته الانتخابية هذا العام، دافع نتنياهو عن ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في معظم دول العالم.

وتحتل إسرائيل الضفة منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ويعيش الآن مئات الألاف من يهود إسرائيل في هذه الأراضي، والتي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية.