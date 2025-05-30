عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري

شدد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صعوبة لقب الدوري المصري الممتاز، الذي حققه الفريق هذا الموسم.
وقال سراج في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1": "بطولة الدوري المصري هذا الموسم من أصعب الألقاب التي حققها النادي ومن البطولات التي لها مذاق مختلف"
وأضاف: "كنت واثقا في قدرات لاعبي الأهلي ودعم الجماهير خلال مشوار الدوري".
وأوضح: "الأهلي يدخل أي بطولة بدافع المنافسة على اللقب سواء محليا أو أفريقيا أو حتى على المستوى العالمي، نشعر بالحزن إذا خسرنا أمام فرق بحجم ريال مدريد".
وواصل: "أرى أن الجيل الحالي هو أحد الأجيال الذهبية في تاريخ الأهلي وكنت أتمنى أن يحققوا إنجازا تاريخيا بالتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أفريقيا، هم يستحقون ذلك".
وأردف: "إمام عاشور يستحق الحصول على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم".
وأتم: "ملف كرة القدم في النادي الأهلي يدار باحترافية شديدة، ورحيل اللاعبين قد يكون أمرا محزنا لكنها سنة الحياة".