عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري

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شدد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على صعوبة لقب الدوري المصري الممتاز، الذي حققه الفريق هذا الموسم.

وقال سراج في تصريحات عبر قناة "أون سبورت 1": "بطولة الدوري المصري هذا الموسم من أصعب الألقاب التي حققها النادي ومن البطولات التي لها مذاق مختلف"

وأضاف: "كنت واثقا في قدرات لاعبي الأهلي ودعم الجماهير خلال مشوار الدوري".

وأوضح: "الأهلي يدخل أي بطولة بدافع المنافسة على اللقب سواء محليا أو أفريقيا أو حتى على المستوى العالمي، نشعر بالحزن إذا خسرنا أمام فرق بحجم ريال مدريد".

وواصل: "أرى أن الجيل الحالي هو أحد الأجيال الذهبية في تاريخ الأهلي وكنت أتمنى أن يحققوا إنجازا تاريخيا بالتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أفريقيا، هم يستحقون ذلك".

وأردف: "إمام عاشور يستحق الحصول على لقب هداف الدوري المصري هذا الموسم".

وأتم: "ملف كرة القدم في النادي الأهلي يدار باحترافية شديدة، ورحيل اللاعبين قد يكون أمرا محزنا لكنها سنة الحياة".