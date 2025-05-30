أكد البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، أنه اعتاد الانتقادات وشائعات رحيله عن الفريق الكتالوني.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "منذ وصولي، كانت هناك شائعات في كل سوق انتقالات بأنني سأرحل، وأنني لست في مستوى هذا النادي".

وأضاف: "لكنني كنت أعرف قدراتي، أنا لست هنا كهدية من أحد، أنا هنا بسبب عملي وما فعلته في الأندية الأخرى ومع البرازيل، برشلونة نادٍ كبير، إذا لم تقدم ما يتوقعه الناس منك، فمن الطبيعي أن ينتقدوك".

وتابع: "كنت أعلم أن الناس سيغيرون رأيهم حينما أثبت قدراتي في الملعب".

وحول عروض الدوري السعودي والإنجليزي كشف: "هذا يثبت أنني لاعب جيد وأستحق الوجود في هذا المستوى العالي، لأنني إن لم أكن كذلك فلماذا تطلبني أندية الدوري الإنجليزي والأندية الكبيرة الأخرى؟".

وشدد: "منذ أن كنت طفلًا، كنت أتابع برشلونة، كنت أشاهد مبارياتهم دائمًا، أتذكر رونالدينيو، نيمار، التاريخ، الألقاب، الأجواء، المشجعين، لقد أردت دائمًا أن أكون هنا وأكتب اسمي في تاريخ النادي".