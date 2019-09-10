ضبط عاطل استولى على أموال مواطن بحجة تسفيره في الغربية

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من ضبط شخص مقيم بمركز سمنود بمحافظة الغربية، متهم بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منه على 260 ألف جنيه.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز سمنود بالغربية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 260 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة مركز سمنود، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة.