طارق سليمان: كان من الممكن خسارة الأهلي للدوري في هذه الحالة

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان من الممكن أن يفقد بطولة الدوري في حالة رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي مدرب الفريق السابق بعد الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج «الماتش» االمذاع عبر قناة صدى البلد:"لاسارتي جاء إلى الأهلي في توقيت صعب جدا ولعب 22 مباراة وانتصر في 18 وتعادل 2 وخسر 2، خرجنا في أفريقيا بهزيمة كبيرة ولكن إذا غادر بعد الهزيمة كان من الممكن حدوث مشاكل ويخسر الأهلي اللقب".

وأضاف:"الدوري كان صعب للغاية، أنا حضرت 4 بطولات دوري قبل الموسم الماضي، ولكن هناك اختلاف، والجميع كان يشعر بأن البطولة لا تلعب داخل الملعب فقط".

وواصل:"كان هناك ضغط مباريات للأهلي وأكثر من 4 مرات تعرض للضغط والمنافس لا يحدث معه ذلك، فالأهلي كان يلعب كل يومين والمنافس كل 5 أيام، وكنا نعاني من ضغط مباريات مقابل تأجيلات غريبة للمنافس".

وكان سليمان قد رحل عن صفوف القلعة الحمراء بعد التعاقد مع رينيه فيلر المدير الفني للفريق والذي فضل اصطحاب معه مدير فني جديد لحراسة المرمى.