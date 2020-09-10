 السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح - بوابة الشروق
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السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

علم السعودية
علم السعودية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 1:22 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 1:22 م

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الخميس، عن طرح مناقصة رابعة لهذا العام لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من نوفمبر وحتى يناير المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، عن محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، قوله إن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة بواقع ست بواخر لميناء جدة الإسلامي، وخمس بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات المخزون الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.


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