وكيل نقل النواب: الكارت الذكي للفلاح أولى خطوات الإصلاح الزراعي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تطبيق الحيازة الزراعية أو كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي.

وأوضح في بيان له اليوم الخميس أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه ومده بجميع متطلباته خاصة أن الكارت يعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، وله دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها الأرض.

وأضاف أن منظومة كارت الفلاح الذكي لو تمت بشكل الصحيح وكان هناك سيستم ونظام جيد يدير تلك المنظومة سيخدم الزراعة بصورة كبيرة إلى جانب أنه سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، بالإضافة إلى أنه يحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.

وطالب عضو مجلس النواب، بتنظيم حملة إرشاد وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، خاصة وأنه حال وجود هذا الكارت سيساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.