صحيفة إسرائيلية: برج الحراسة فوق نفق هروب الأسرى الفلسطينيين كان خاليا من الحراس

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإلكترونية الإسرائيلية، إنها علمت بوقوع إغفال آخر في القائمة الطويلة لإغفالات مصلحة السجون في قضية هروب الفلسطينيين الأسرى الستة، خارج سجن جلبوع، في مدينة بيسان المحتلة، عبر نفق حفروه بأستخدام ملعقة طعام.

وأوضحت الصحيفة اليوم الخميس، أن برج الحراسة الموجود فوق فتحة النفق التي حفره وخرج منه الأسرى الهاربون، كان خاليا بدون اى حراس على الإطلاق خلال خطة الهروب.

وأشارت الصحفية إلى أنه ليس من الواضح الآن ما إذا كان سبب امتناع الفرد المكلف بحراسة البرج عن التواجد خلال وقت الهرب، تم بفعل ترتيبًا أمنيًا تكتيكيًا، أو نتيجة نقص الميزانية أو لسبب آخر.

واردفت الصحيفة أن فشل حراسات البرج هو مجرد واحد ضمن سلسلة طويلة من الإخفاقات، موضحة أن الأسرى الستة تمكنوا من الفرار ليلة الأحد من خلال ثقب تم حفره في مرحاض زنزانتهم.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تحذيرات استخباراتية ضد نية 3 من الأسرى الهاربين لتحقيق الهروب خارج السجن، فيما أعرب مسؤولو السجن السابقين عن استغرابه من موافقة إدارة السجن على طلب القيادي لسابق للجناح العسكري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، نقله داخل زنزانة أخرى مع رفاقه في نفس ليلة الحادث، وادخل زنزانة الهرب.

وأوضحت الصحيفة أنه يجري الآن التأكد من احتمالات حصول الأسرى الهاربين على مساعدة من الخارج، أو ربما حتى من داخل السجن، ومن المتوقع أن يجمع المحققون الشهادات من حراس السجن.