البرازيل تضرب بيرو بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب البرازيل في الفوز على منتخب بيرو بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

وتحقق انتصار البرازيل على أرضها بفضل هدفين سجلهما إيفرتون ريبيرو في الدقيقة 14، وذلك بعد استغلال خطأ دفاعي بيروفي، لتصل الكرة إلى إيفرتون داخل منطقة الجزاء فأسكنها الشباك بمهارة كبيرة.

وجاء هدف البرازيل الثاني عن طريق النجم نيمار الذي استغل كرة مرتدة من دفاع بيرو بعد هجمة منظمة لنجوم السليساو ليُسكن الكرة الشباك بسهولة.

ورفعت البرازيل رصيدها من النقاط للنقطة 24 في المركز الأول، بفارق 6 نقاط كاملة عن الوصيف المُنتخب الأرجنتيني الذي يأتي ثانياً برصيد 18 نقطة.



وستلعب البرازيل المُباراة المُقبلة لها في التصفيات ضد مُنتخب فنزويلا على أرضه يوم 7 أكتوبر، فيما ستلعب بيرو مع تشيلي في نفس اليوم على أرض بيرو.

وفي باقي المُباريات التي لُعبت اليوم في التصفيات فازت أوروجواي على الإكوادور بهدفٍ دون رد، وفازت كولومبيا على تشيلسي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفازت الأرجنتين على بوليفيا بثلاثة أهدافٍ دون رد، وانتصرت باراجواي على فنزويلا بهدفين لهدف.