صحة غزة: استشهاد 20 فلسطينيا في الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل، في الهجمات الإسرائيلية على المناطق الشرقية من مدينة رفح.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى إصابة عشرات آخرين نقلوا إلى المستشفيات الميدانية والمحلية في المدينة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه حقق السيطرة العملياتية على "الجانب الغزي من معبر رفح بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد باستخدام المعبر لأغراض إرهابية على يد مخربين".

وذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أن اشتباكات مسلحة جرت داخل المعبر ومحيطه، مما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل، فيما لم يتم إجلاء جثث "الضحايا" حتى اللحظة.

وكانت مصادر فلسطينية، قد قالت إن دبابات الجيش الإسرائيلي العسكرية اقتحمت المعبر في ساعات الصباح الباكر، فيما رفع الجنود الإسرائيليون علم إسرائيل على أحد مداخل المعبر مما يعني "إحكام السيطرة الكاملة عليه".

ويأتي اقتحام المعبر بعد يوم من طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المناطق الشرقية إخلاء مناطقهم "فورا" قبيل بدء عملية عسكرية في المنطقة وشن هجوم على أهداف تعود لحركة حماس، على حد زعم الجيش.