جنوب إفريقيا تستنكر إخلاء رفح بالقوة وتهجير الفلسطينيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت جمهورية جنوب إفريقيا عن شعورها بـ"الدهشة" من الأمر الذي أصدرته إسرائيل بإخلاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقوة المفرطة، تمهيدا لاجتياحها برا.

جاء ذلك في بيان صادر الثلاثاء، عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا التي سبق أن رفعت دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأضاف البيان أن حكومة جنوب إفريقيا تشعر بـ "انزعاج عميق" إزاء التطورات في قطاع غزة.

وتابع: "نشعر بالرعب والدهشة من إعلان إسرائيل ضرورة إخلاء رفح فورا عبر القوة المفرطة في ذلك"، وفقاً لوكالة الأناضول.

و أوضح البيان أن الخطوة الإسرائيلية هذه "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في غزة، في مشهد يتناقض مع القانون الدولي".

وأكد أنه لا يمكن تبرير هذا الأمر بأي ضرورة عسكرية.

وشدد على أن رفح باتت بمثابة "مأوى مؤقت" للفلسطينيين بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، وحرمانهم من الخدمات الغذائية والطبية.

وحذّر من أن "الهجوم العسكري على رفح سيدمر آخر ملجأ للناجين من غزة".

البيان أشار كذلك إلى مواصلة إسرائيل حربها على القطاع، متجاهلة القانون الإنساني الدولي وقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية.