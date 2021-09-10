نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية ندوة بعنوان (المساواة بين الرجل والمرأة والتمكين الاقتصادي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة)، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال سعفان - في رسالة للندوة، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعد من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلا يحتذى به بين دول العالم.. مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

وأضاف أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات هو دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس بالمكاتب التابعة للوزارة.

من جانبه، قال وكيل الوزارة مدير المديرية علي حامد الزقم، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة وأهدافها ودورها بالمجتمع وتنمية العمل الأمني والإجراءات الوقائية وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص وشرح مبسط للقانون 12 لسنة 2003.