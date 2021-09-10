رئيس المعاهد الأزهرية لـ الشروق: طلبات التحويل للتعليم الأزهري وصلت 70 ألف طلب

داوود: المحول من الإعدادية يدرس الفقه والشريعة والتوحيد في سنة تأهيلية قبل «الثانوي»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بوزارة التربية والتعليم، والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داوود، إن القرار جاء نتيجة لكثرة الطلبات التي تلقاها القطاع بشأن طلبات التحويل إلى نظام التعليم الأزهري.

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»: «عدد طلبات التحويل من التعليم العام للأزهر من الصف الثاني الابتدائي إلى الثالث الإعدادي وصلت 70 ألف طلب، أما العكس من التعليم الأزهري إلى التعليم العام فوصلت 15 ألف طلب».

وأكد أن قرار فتح باب التحويل يتم وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف ممثلًا في قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح أن الطالب المحول من المرحلة الإعدادية يدرس سنة تأهيلية قبل الالتحاق بالصف الأول الثانوي، مع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، وهو مواد القرآن الكريم والفقه والتفسير والحديث والتوحيد، التي درسها زملائه في التعليم الأزهري، وذلك حتى يكون مؤهلًا للالتحاق بالصف الأول الثانوي الأزهري.

وذكر داوود، أن فتح الباب وتوضيح مواعيد قبول طلبات التحويل سيتم لاحقًا، لأن القرار لم يمر عليه سوى ساعات.

وكان قد ذكر القطاع، أن الشروط هي: «حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، وألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن 70%، وحصول الطالب على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، واجتياز الطلاب اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022».

وشدد القطاع في بيان صحفي لاحق على القرار: «نؤكد على أن الطالب سوف يلتحق بالمرحلة الإعدادية الأزهرية لمدة عام؛ لاجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف في هذا الشأن، وبعد النجاح فيه بإعلان نتيجته يعامل معاملة الحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية ويتم إلحاقة بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2022 - 2023».