قائد الجيش اللبناني وماجدة الرومي يتفقدان مراكز حدودية بمناسبة ذكرى معركة فجر الجرود

تفقد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، عددًا من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع ترافقه الفنانة ماجدة الرومي بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة "فجر الجرود" التي دشنها الجيش اللبناني في أغسطس عام 2017 لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم داعش الإرهابي.

كما ألقى العماد جوزاف عون، كلمة أشاد فيها بالتضحيات التي يقدمها العسكريون لا سيما في ضوء تشعب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، داعيًا إلى الثبات في هذه المحنة التي تمر بها البلاد إيمانًا بلبنان وللوقوف ‏إلى جانب المواطنين الذين يثقون بهم.‏

كما أشاد قائد الجيش بأداء العسكريين والتزامهم بالمهمات المطلوبة منهم بحرفية وانضباط رغم ‏الظروف الصعبة والضاغطة التي يعيشونها.

وافتتح العماد عون، عددًا من الطرق التي تشكل حلقة وصل بين المراكز العسكرية الحدودية في مناطق رأس بعلبك والقاع والتي يستفيد منها أيضًا مزارعو المنطقة، كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك.

ودشن عون "نصب فجر التحرير" أيضًا، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات في بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة.

من جانبها، أثنت الفنانة ماجدة الرومي، على دور الجيش خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، وتوجهت للعسكريين بالقول: "أنتم أملنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفًا صعبة، ولكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان. لي الشرف أن أكون ‏جندي مثلكم، جميعنا جنود بتصرف لبنان، أنتم السيادة والكرامة والشرف، نحن معكم في خندق ‏واحد حتى الشهادة. نؤمن بالقضية، ومعًا نكمل الطريق وسنعيش أحرارًا".

وخلال الزيارة، وضع العماد عون أيضًا إكليلا على نصب الشهداء، فيما غرست الفنانة ماجدة الرومي شجرة أرز تخليدًا لذكرى الشهداء في مقر قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك.