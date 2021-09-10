شمال سيناء تستعد لموسم السيول بصيانة السدود الترابية في الأودية

تستعد محافظة شمال سيناء لمواجهة اي سيول محتملة خاصة في مناطق مركز و مدينة الحسنة و نخل، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تابع اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز الحسنة الإجراءات الاحترازية ووجه بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم السيول والأمطار المحتمله لهذا العام



وكلف رئيس المجلس إدارة الأزمات وإدارة الحمله الميكانيكية بمجلس المدينة بالمرور علي السواتر الترابية حول مدينة الحسنه، وذلك لعمل الصيانه المطلوبة لها وإعادة ترميم وتدعيم السواتر الموجوده والتأكد من عملها وتحملها لكميات الأمطار المتوقع هطولها خلال الفتره المقبله



كما شدد رئيس مجلس الحسنة علي التأكد من جاهزية المعدات وفحصها ورفع كفاءتها الفنية وتزويدها بمستلزمات التشغيل والتأكد من جاهزيتها للمشاركه في مجابهة مخاطر السيول والأمطار