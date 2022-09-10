تشارلز الثالث: أعلم مسؤولياتي الكبيرة وسأبذل كل جهدي لأكون على المثال الملهم لوالدتي

قال تشارلز الثالث، اليوم السبت، خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية، إنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك.

وأضاف العاهل البالغ 73 عاما، أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا، أنه سيبذل كل جهده ليكون على المثال الملهم لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس، عن 96 عاما.

وفي حديثه عن حزنه الشخصي، قال: ”إنني أعلم كم تتعاطفون أنتم والأمة بأسرها، وأعتقد العالم بأسره معي في هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها التي عانينا منها جميعًا".

وافق الملك الجديد رسميًا على سلسلة من الأوامر، من بينها أمر يعلن يوم جنازة والدته عطلة رسمية.

وأعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن: "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها، ملكنا تشارلز الثالث.. فليحفظ الرب الملك".