زعيم حزب العمال البريطاني: وفاة الملكة إليزابيث أثار حزنا لدى جميع الأعمار

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قال زعيم حزب العمال كير ستارمر، إن وفاة الملكة الراحلة أثارت "فيضانا من الحزن لدى جميع الأعمار".

وأضاف ستارمر، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "بالنسبة إلى 90% من السكان، كانت الملكة الوحيدة لدينا لسنوات".

وتابع: "هذا الوقت الذي يمكن فيه للأمة بأكملها أن تتحد بالفعل".

وذكر ستامر، أنه سيكون متواجد في مجلس العموم بعد ظهر اليوم، قبل لقاء الملك تشارلز الثالث في الساعة 3 عصرا.

وبدأت صباح اليوم السبت، المراسم الرسمية لإعلان تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، خلفا لوالدته الراحلة، إليزابيث الثانية، في قصر "سانت جيمس" بلندن.

وبالتحديد في الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، بدأ اجتماع "مجلس الجلوس على العرش"، وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في قصر سانت جيمس، لإعلان تشارلز ملكا بصفة رسمية.

وتنقل المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى، وبإعلان تشارلز الثالث ملكا، تدخل بريطانيا رسميا عهدا جديدا بعد 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في أطول فترة بالمملكة المتحدة.