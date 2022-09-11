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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا تعتزم وضع صورة تشارلز الثالث على العملات محل الملكة الراحلة

أ ش أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:58 م

تعتزم بريطانيا استبدال مليارات الأوراق النقدية والعملات المعدنية الخاصة بها حول العالم التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية بالملك الجديد تشارلز الثالث.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت - في تقرير - أن "بنك إنجلترا"، الذي يطبع الأوراق النقدية في بريطانيا ويصنع العملات المعدنية، يواجه الآن مهمة كبيرة تتمثل في سحب تلك العملات من التداول واستبدالها بأموال أخرى تحمل صورة الملك تشارلز الثالث.

وأوضحت الشبكة أنه منذ ما يقرب من 70 عاماً، كانت صورة الملكة تظهر على العملات المعدنية في المملكة المتحدة، كما ظهرت على الأوراق النقدية للبلاد لأكثر من 60 عاماً، وكانت أول ملك/ملكة في بريطانيا يفعل ذلك.


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