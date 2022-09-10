 منطقة كمال الأجسام بالفيوم تنتهي من اختيار الفريق المشارك في بطولة الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منطقة كمال الأجسام بالفيوم تنتهي من اختيار الفريق المشارك في بطولة الجمهورية

محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
مصطفى فرغلي
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 2:07 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 2:08 ص

نظمت منطقة كمال الأجسام بمحافظة الفيوم، البطولة التنشيطية المفتوحة لاختيار منتخب المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية المقرر إقامتها فى محافظة الإسماعيلية يوم الخميس المقبل.

وقال عبد الحكيم اللواج رئيس فرع الاتحاد المصري لكمال الأجسام بالفيوم، إن 70 لاعبا من أبناء المحافظة شاركوا في البطولة المفتوحة وهم تحت سن 17 سنة.

وأضاف أنه تم اختيار عشرة لاعبين منهم لتمثيل المحافظة في بطولة الجمهورية.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع الاتحاد المصري لكمال الأجسام لإقامة بطولة الصعيد على أرض محافظة الفيوم خلال العيد القومى للمحافظة فى مارس ٢٠٢٣ بمشاركة عشر محافظات.

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