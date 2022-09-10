شركة اسكوم للكهرباء في جنوب إفريقيا تزيد من قطع الكهرباء بسبب أعطال وأعمال صيانة

تعتزم شركة الكهرباء الحكومية في جنوب إفريقيا "اسكوم هولدينجز إس أو سي ليمتد"، زيادة فترات قطع الكهرباء، بعد تعرضها لأعطال إضافية.

وأضافت الشركة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها ستنفذ ما يسمى بـ"خفض تحميل المرحلة الرابعة"، حيث ستخفض 4000 ميجاوات من الشبكة، حتى الخامسة صباح 12 سبتمبر الجاري، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد وقف عمل وحدة في مصنع "كيندال" الذي يعمل بالفحم، التابع للشركة، على بعد نحو 68 ميلا شرق جوهانسبرج، لإجراء إصلاحات طارئة وتم إغلاق الوحدات في أربع محطات طاقة أخرى، للصيانة المهمة المخطط لها، بما في ذلك واحدة في محطة "كاهورا باسا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في موزمبيق.

وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة لخفض التحميل اعتبارا من العاشرة صباح اليوم، حتى الخامسة صباح بعد غد الإثنين.