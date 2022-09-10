البحيرة: رصف شارع التحرير بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه بالدلنجات

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أعلنت محافظة البحيرة، عن جهودها لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢؛ لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول، بمتابعة رصف شارع التحرير بطول ٨٠٠ متر بتكلفة ٣ ملااين و٩٠٠ ألف جنيه؛ لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت المحافظة، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.