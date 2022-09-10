 النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النقل تناشد المواطنين المشاركة بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

ميساء فهمي
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:48 ص

طالبت وزارة النقل، المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وقائدي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير المنظومة.

وناشدت الوزارة، في بيان لها اليوم، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وأضرار في جرارات وعربات القطارات.

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