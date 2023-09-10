اتحاد جدة ينتظر هدية مانشستر سيتي للتعاقد مع محمد صلاح

يعتقد اتحاد جدة السعودي أن ليفربول من الممكن أن يبيع محمد صلاح، نجم الريدز، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكنهم في حاجة لدعم مانشستر سيتي، حسبما أفاد تقرير صحفي.

حاول اتحاد جدة التعاقد مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية لكن ليفربول تمسك بعدم التفريط في صلاح مؤكدًا أنه ليس للبيع على الرغم من العرض المغري الذي تقدم به العميد ووصل حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أفادت أن اتحاد جدة واثق من التعاقد مع محمد صلاح في يناير المقبل، إذا لم يكن ليفربول في سباق التتويج باللقب.

الصحيفة البريطانية الشهيرة أكدت أن اتحاد جدة على أتم استعداد للعودة بعرض جديد قد يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات، على الرغم من رفض ليفربول في الانتقالات الصيفية الرضوخ لإغراءات النادي السعودي لكن الاتحاد سيختبر موقف الريدز مجددًا في يناير متمسكين بأمل ضم الدولي المصري.

أوضحت "ميرور" أن قرار اتحاد جدة بتقديم عرض جديد في يناير للتعاقد مع محمد صلاح يتوقف على وضوح الرؤية إذا ما كان الريدز في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي تزداد فيه أسهم مانشستر سيتي بقوة للحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الأخيرة.

أشارت "ميرور" إلى أن ليفربول سيكون منفتحًا على فكرة بيع محمد صلاح إذا لم يكن الفريق في سباق التتويج باللقب على الرغم من علمهم أنه من الصعب للغاية التنافس على المركز الأول في الموسم الحالي، لذا يحتاج اتحاد جدة لخدمة من مانشستر سيتي للحفاظ على آماله في التعاقد مع محمد صلاح.

حقق محمد صلاح الذي يرتبط مع ليفربول بعقد يمتد لـ 2025 بداية هادئة للموسم الحالي بتسجيله هدفين وصناعة تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات، وأشارت التقارير إلى أن اتحاد جدة على أتم استعداد لدفع راتب أسبوعي لـ صلاح يصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، وسيحاولون مرة أخرى في يناير من أجل ضم هداف الدوري الإنجليزي والمتوج بالحذاء الذهبي 3 مرات سابقة.