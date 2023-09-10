يحيي الفنان على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، في الثامنة والنصف مساء اليوم على مسرح النقابة، وتنقلها قناة "الحياة" حصريًا على الهواء مباشرة.



ويشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب، وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية فيها، أن الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.



يقام على هامش الاحتفالية معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش فى بهو مبنى نقابة الصحفيين، ويفتتح المعرض فى الثامنة مساءً.