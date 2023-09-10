 تعادل رواندا والسنغال في تصفيات أمم أفريقيا - بوابة الشروق
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تعادل رواندا والسنغال في تصفيات أمم أفريقيا

د ب أ
نشر في: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:12 ص | آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2023 - 1:12 ص

تعادل المنتخب الرواندي مع مضيفه السنغالي 1 /1، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي  تنطلق مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول بالمجموعة العاشرة، بفارق أربع نقاط عن منتخب موزمبيق صاحب المركز الثاني والمتأهل معه لنهائيات البطولة.

على الجانب الأخر، رفع منتخب رواندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث (قبل الأخير) بفارق نقطة عن منتخب بنين متذيل الترتيب.

وتقدم مامادو لامين للسنغال في الدقيقة 66، قبل أن يدرك نيونزيما التعادل لرواندا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.


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