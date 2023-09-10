أذربيجان تنفي التوصل لاتفاق لإعادة فتح الطريق بين ناجورنو كاراباخ وأرمينيا

نفى حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان إلهام علييف، توصل باكو إلى اتفاق مع إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى أذربيجان وأرمينيا في نفس الوقت.

وقال حاجييف، في مدونة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن باكو عرضت إعادة فتح الطرق في نفس الوقت، لكن ما سماه "النظام غير الشرعي" في ناجورنو كاراباخ رفض، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الطريق إلى أذربيجان سيُفتح أمام شحنات المساعدات، وهو مطلب رئيسي لباكو.

وفي وقت سابق، أكد حاجييف لـ"رويترز" تقارير إعلامية أرمينية أن سلطات ناجورنو كاراباخ وافقت على السماح لشحنات المساعدات من أذربيجان بدخول الإقليم مقابل إعادة فتح الطريق إلى أرمينيا، والذي أغلقته باكو منذ ديسمبر الماضي.

وإقليم ناجورنو كاراباخ، الذي انفصل عن باكو بعد حرب أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، معترف به دولياً جزءاً من أذربيجان، لكن سكانه البالغ عددهم 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن.