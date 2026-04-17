كايسيدو يُمدد تعاقده مع تشيلسي حتى 2033

أعلن نادي تشيلسي تمديد تعاقد لاعبه الإكوادوري موسيس كايسيدو بعقد طويل الأمد يستمر حتى عام 2033، في خطوة تعكس ثقة النادي في قدرات لاعب الوسط الشاب.

وأعرب كايسيدو، الذي سبق له ارتداء شارة قيادة الفريق، عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف «البلوز»، مؤكدًا طموحه في ترك بصمة تاريخية مع النادي، رغم الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أندية كبرى، أبرزها ريال مدريد.

وقال كايسيدو في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: «أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي. أؤمن بهذا الفريق وبمشروع النادي، وأدرك أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ما زلنا في بداية الطريق».

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب السابق في صيف 2031، قبل أن ينجح النادي اللندني في تأمين استمراره لعامين إضافيين.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في صيف 2023 قادمًا من برايتون، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، حيث شارك خلال الموسم الجاري في 42 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا آخر.

وبشكل إجمالي، خاض لاعب الوسط 140 مباراة بقميص تشيلسي، أحرز خلالها 8 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، كما تُوج مع الفريق بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية.