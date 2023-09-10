كتيبة العياش الفلسطينية تعلن إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة

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أعلنت مجموعة فلسطينية، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ محلي الصنع، باتجاه مستوطنة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "كتيبة العياش ـ غرب جنين"، في بيان على قناتها في تليجرام، إن عناصرها قصفوا مستوطنة "رام أون بصاروخ" قرب جنين، فيما نشرت مقطع فيديو لإطلاقه.

وظهر في الفيديو لوحة مكتوب عليها بخط اليد إضافة إلى اليوم والتاريخ بالهجري والميلادي،: "قصف مغتصبات غلاف جنين في مرج ابن عامر بصاروخ قسام 1 (...) الضفة درع القدس والقادم أعظم"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت الكتيبة في بيان إنها "بخير"، نافية "اعتقال أو الكشف عن أي من عناصرها"، مضيفة: "ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف".

وأكدت الكتيبة: "نعمل في ظروف أمنية معقدة وفي سرية تامة بسبب وضع الضفة الأمني وسنكون حاضرين بالوقت المناسب".

واشتقت الكتيبة اسمها من اسم عائلة يحيى عياش، قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في الضفة الغربية والذي اغتالته إسرائيل في عام 1996.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد "محاولة إطلاق فاشلة" تجاه مستوطنة "رام أون" قرب جنين.

وأضاف في بيان أن "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية عثرت على مواد متفجرة وأسلاك كانت متصلة بالقاذف"، بحسب "هيئة البث" الرسمية الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكتيبة إطلاق صواريخ تجاه ذات المستوطنة، حيث سبق وأن تبنت عدة عمليات إطلاق صواريخ منذ مايو الماضي.