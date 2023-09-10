ينظم مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، احتفالية لإطلاق مؤتمر التغيرات المناخية المحلى للشباب، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بمصر.

ومؤتمر التغيرات المناخية المحلى للشباب، وهو المؤتمر الرسمي المعتمد من قبل دائرة الشباب والنشء بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بالأمم المتحدة، يهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى المحلي.

ويعقد مؤتمر التغيرات المناخية المحلى للشباب سنويًا في مختلف الدول حول العالم بالتعاون مع الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية.

ويجمع مؤتمر التغيرات المناخية الشباب المهتم بقضايا التغير المناخي والاستدامة، فيما يأتي حفل الانطلاق بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا.

