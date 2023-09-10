الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة المغرب بعد الزلزال المدمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرضت الجزائر، اليوم الأحد، مخططا طارئا لمساعدة المغرب في تجاوز تداعيات زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وإصابة آخرين.

ويعتبر الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7.2 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، أقوى زلزال تم قياسه في المملكة على الإطلاق.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، "في إطار المُساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة".

وأضاف البيان أن المساعدات تتمثل في إرسال فريق تدخل للحماية المدنية مُتكونا من 80 فردا.

وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر، قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.